CNSS : les inspecteurs et contrôleurs prêtent serment

LES inspecteurs en sécurité sociale et les contrôleurs en prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) exercent désormais sous le sceau de la légalité.

Les 45 inspecteurs et 18 contrôleurs des promotions datant de 1994, 2008, 2009 et 2019, devaient préalablement prononcer la formule consacrée à ce propos. À savoir : " Je jure de bien et fidèlement remplir les devoirs de ma charge et de ne révéler, même après avoir quitté mon service, les secrets de fabrication et en général, les procédés d'exploitation dont je pourrai prendre connaissance dans l'exercice de mes fonctions. "