Covid : plus de 100 nouveaux cas et 2 décès

AVEC 110 nouveaux cas positifs enregistrés le 17 mai 2021, notre pays totalise désormais 23 909 cas d'infections au Covid-19. Soit un taux de positivité de 2,1 %.

Ces dernières données liées à la maladie, bien qu'en baisse, sont encore loin des résultats attendus par les plus hautes autorités. On continue, en effet, d'enregistrer par centaines de nouvelles contaminations au Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. Même si l'on avait accueilli avec enthousiasme les 65 nouveaux cas et zéro décès en 72 heures communiqués par le Copil vendredi dernier, le virus se fait toujours menaçant. Preuve que la maladie est présente et continue de se propager, alors que les populations attendent désespérément un allègement de certaines mesures de restrictions imposées par le gouvernement.