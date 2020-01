Agriculture : Poursuite du recensement général

Samedi dernier, le ministre de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, a effectué une descente sur le terrain avec les agents recenseurs. D'abord au quartier Kinguelé. Puis, à Montalier, où il a échangé avec les chefs de ces zones de cette opération.

Le RGA est une opération statistique qui permet de collecter, traiter et diffuser des données structurelles sur le secteur agricole et l’espace rural gabonais. Les données seront collectées auprès des ménages agricoles et dans les exploitations agricoles modernes. D'autres informations seront recueillies auprès des communautés rurales.