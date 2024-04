Owendo : La route Awoungou-Alénakiri en chantier

Les deux principaux quartiers du 1 er arrondissement d'Owendo seront bientôt reliés directement entre eux par une route praticable totalement réhabilitée.

Le tronçon carrefour Djabi (Awoungou-centrale électrique d'Alénakiri), long d'un kilomètre environ, est en chantier et sera bientôt ouvert à la circulation et serait accessible en toutes saisons.

L'entreprise adjudicataire du marché, le Consortium international des travaux publics (CITP), une PME gabonaise est chargée de réaliser ce projet routier. Elle est à pied d'oeuvre avec les travaux de terrassement, de nettoyage et de rechargement en couche de base et de résistance.

Selon les explications des techniciens de l'entreprise, la couche de roulement de la route s'étendra sur 6 mètres de large et sera construite en béton blindé de 20 centimètres d'épaisseur. La nouvelle route sera pourvue de trottoirs bétonnés d'un mètre de largeur de part et d'autre ; des évacuations d'eau dans les points bas et les bordures par endroits, les caniveaux et avaloirs.

La réhabilitation de cet itinéraire interquartier va contribuer au désenclavement de la banlieue, de même qu'il va favoriser la fluidité du trafic et de la circulation des biens et des personnes.

Les riverains des quartiers Awoungou et Alénakiri poussent déjà un ouf de soulagement et encouragent les autorités de la Transition à continuer sur cet élan de développement.

Isaac MUKETA MUELE

Owendo/Gabon