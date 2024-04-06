Owendo : La route Awoungou-Alénakiri en chantier

Les deux principaux quartiers du 1 er arrondissement d'Owendo seront bientôt reliés directement entre eux par une route praticable totalement réhabilitée.
Le tronçon carrefour Djabi (Awoungou-centrale électrique d'Alénakiri), long d'un kilomètre environ, est en chantier et sera bientôt ouvert à la circulation et serait accessible en toutes saisons.
L'entreprise adjudicataire du marché, le Consortium international des travaux publics (CITP), une PME gabonaise est chargée de réaliser ce projet routier. Elle est à pied d'oeuvre avec les travaux de terrassement, de nettoyage et de rechargement en couche de base et de résistance.
Selon les explications des techniciens de l'entreprise, la couche de roulement de la route s'étendra sur 6 mètres de large et sera construite en béton blindé de 20 centimètres d'épaisseur. La nouvelle route sera pourvue de trottoirs bétonnés d'un mètre de largeur de part et d'autre ; des évacuations d'eau dans les points bas et les bordures par endroits, les caniveaux et avaloirs.
La réhabilitation de cet itinéraire interquartier va contribuer au désenclavement de la banlieue, de même qu'il va favoriser la fluidité du trafic et de la circulation des biens et des personnes.
Les riverains des quartiers Awoungou et Alénakiri poussent déjà un ouf de soulagement et encouragent les autorités de la Transition à continuer sur cet élan de développement.
Isaac MUKETA MUELE
Owendo/Gabon
Привет товарищи.
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В случаях, когда терапевтическая стоматология бессильна, приходится прибегать к хирургической. А если зубосохраняющие операции не принесут результата, прибегают к удалению зуба.Необходимость вырвать зуб возникает при:полном или сильном разрушении кариесом;наличии кисты;острых формах периодонтита;количестве зубов выше нормы;неправильном расположении в десне — актуально для зубов мудрости, нередко растущих перпендикулярно основному зубному ряду;установке брекет-системы или зубного протеза;физическом травмировании, смещении в десне, невозможности восстановительной операции.Рекомендации после удаления.После операции в десне остается открытая лунка, на которую иногда накладываются швы. Нежелательно касаться лунки языком, дав сформироваться кровяному сгустку. По той же причине рекомендуется не принимать пищу на протяжении 3-4 часов после посещения стоматолога. Необходимо некоторое время воздерживаться от горячей еды и напитков, а также алкоголя. Несоблюдение рекомендации приведет к увеличению периода заживления и болезненным ощущениям.Качественно и безопасно вырвать зуб в Минске можно платно. Цена удаления зуба в стоматологии зависит от количества корней, расположения, сложности удаления. Операция проводится квалифицированными хирургами-стоматологами.
Увидимся!
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Здравствуйте господа.
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Доброго времени суток друзья.
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В случаях, когда терапевтическая стоматология бессильна, приходится прибегать к хирургической. А если зубосохраняющие операции не принесут результата, прибегают к удалению зуба.Необходимость вырвать зуб возникает при:полном или сильном разрушении кариесом;наличии кисты;острых формах периодонтита;количестве зубов выше нормы;неправильном расположении в десне — актуально для зубов мудрости, нередко растущих перпендикулярно основному зубному ряду;установке брекет-системы или зубного протеза;физическом травмировании, смещении в десне, невозможности восстановительной операции.Рекомендации после удаления.После операции в десне остается открытая лунка, на которую иногда накладываются швы. Нежелательно касаться лунки языком, дав сформироваться кровяному сгустку. По той же причине рекомендуется не принимать пищу на протяжении 3-4 часов после посещения стоматолога. Необходимо некоторое время воздерживаться от горячей еды и напитков, а также алкоголя. Несоблюдение рекомендации приведет к увеличению периода заживления и болезненным ощущениям.Качественно и безопасно вырвать зуб в Минске можно платно. Цена удаления зуба в стоматологии зависит от количества корней, расположения, сложности удаления. Операция проводится квалифицированными хирургами-стоматологами.
От всей души Вам всех благ!
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Приветствую Вас товарищи.
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.стоматология минск,удаление зуба, отбеливание зубов,лечение зуба,удаление зуба мудрости,стоматология минск цены и стоматология платные услуги минск.
В случаях, когда терапевтическая стоматология бессильна, приходится прибегать к хирургической. А если зубосохраняющие операции не принесут результата, прибегают к удалению зуба.Необходимость вырвать зуб возникает при:полном или сильном разрушении кариесом;наличии кисты;острых формах периодонтита;количестве зубов выше нормы;неправильном расположении в десне — актуально для зубов мудрости, нередко растущих перпендикулярно основному зубному ряду;установке брекет-системы или зубного протеза;физическом травмировании, смещении в десне, невозможности восстановительной операции.Рекомендации после удаления.После операции в десне остается открытая лунка, на которую иногда накладываются швы. Нежелательно касаться лунки языком, дав сформироваться кровяному сгустку. По той же причине рекомендуется не принимать пищу на протяжении 3-4 часов после посещения стоматолога. Необходимо некоторое время воздерживаться от горячей еды и напитков, а также алкоголя. Несоблюдение рекомендации приведет к увеличению периода заживления и болезненным ощущениям.Качественно и безопасно вырвать зуб в Минске можно платно. Цена удаления зуба в стоматологии зависит от количества корней, расположения, сложности удаления. Операция проводится квалифицированными хирургами-стоматологами.
Увидимся!
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Добрый день дамы и господа.
Есть такой интересный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.стоматология минск,удаление зуба, отбеливание зубов,лечение зуба,удаление зуба мудрости,стоматология минск цены и стоматология платные услуги минск.
В случаях, когда терапевтическая стоматология бессильна, приходится прибегать к хирургической. А если зубосохраняющие операции не принесут результата, прибегают к удалению зуба.Необходимость вырвать зуб возникает при:полном или сильном разрушении кариесом;наличии кисты;острых формах периодонтита;количестве зубов выше нормы;неправильном расположении в десне — актуально для зубов мудрости, нередко растущих перпендикулярно основному зубному ряду;установке брекет-системы или зубного протеза;физическом травмировании, смещении в десне, невозможности восстановительной операции.Рекомендации после удаления.После операции в десне остается открытая лунка, на которую иногда накладываются швы. Нежелательно касаться лунки языком, дав сформироваться кровяному сгустку. По той же причине рекомендуется не принимать пищу на протяжении 3-4 часов после посещения стоматолога. Необходимо некоторое время воздерживаться от горячей еды и напитков, а также алкоголя. Несоблюдение рекомендации приведет к увеличению периода заживления и болезненным ощущениям.Качественно и безопасно вырвать зуб в Минске можно платно. Цена удаления зуба в стоматологии зависит от количества корней, расположения, сложности удаления. Операция проводится квалифицированными хирургами-стоматологами.
Увидимся!
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Здравствуйте господа.
Есть такой интересный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.стоматология минск,удаление зуба, отбеливание зубов,лечение зуба,удаление зуба мудрости,стоматология минск цены и стоматология платные услуги минск.
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В случаях, когда терапевтическая стоматология бессильна, приходится прибегать к хирургической. А если зубосохраняющие операции не принесут результата, прибегают к удалению зуба.Необходимость вырвать зуб возникает при:полном или сильном разрушении кариесом;наличии кисты;острых формах периодонтита;количестве зубов выше нормы;неправильном расположении в десне — актуально для зубов мудрости, нередко растущих перпендикулярно основному зубному ряду;установке брекет-системы или зубного протеза;физическом травмировании, смещении в десне, невозможности восстановительной операции.Рекомендации после удаления.После операции в десне остается открытая лунка, на которую иногда накладываются швы. Нежелательно касаться лунки языком, дав сформироваться кровяному сгустку. По той же причине рекомендуется не принимать пищу на протяжении 3-4 часов после посещения стоматолога. Необходимо некоторое время воздерживаться от горячей еды и напитков, а также алкоголя. Несоблюдение рекомендации приведет к увеличению периода заживления и болезненным ощущениям.Качественно и безопасно вырвать зуб в Минске можно платно. Цена удаления зуба в стоматологии зависит от количества корней, расположения, сложности удаления. Операция проводится квалифицированными хирургами-стоматологами.
Увидимся!
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