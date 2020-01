Formation : Le diplôme d'expert-comptable anglo-saxon au Gabon

Permettre aux étudiants et aux professionnels d'obtenir un diplôme d'expertise comptable agréé par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac) et reconnu à l'international : tel est l'objectif du partenariat tripartite scellé vendredi dernier à Libreville entre l'École supérieure de management à vocation professionnalisante Matass business school et l'Institut Maaron training. Accord signé dans le cadre des formations d'experts-comptables selon les normes anglo-saxonnes.

Pour Michel Aaron Feugueng, ce partenariat permettra aux étudiants, diplômés et professionnels gabonais, d'avoir accès aux formations et diplômes en expertise comptable d'origine anglaise et australienne, sans devoir quitter le pays.

À travers l'Institut Maaron training, un centre de formation professionnelle agréé par l’État camerounais, et spécialisé dans les métiers de la comptabilité et de la finance, les étudiants et professionnels qui rempliront les conditions d'éligibilité pourront obtenir un diplôme d'expertise comptable délivré par les ordres d’experts-comptables agréés par l'organisation kenyane KASNEB/ICPAK, qui est un ordre d'expertise-comptable anglo-saxon notamment.

L'école de management Matass business school offrira donc une formation de sept mois aux étudiants et aux professionnels, niveau licence et master, sans expérience. " Les professionnels niveau master 2 avec une expérience professionnelle passeront par le processus VAE (Valorisation des acquis de l'expérience), d'une durée de deux mois, pour aboutir au diplôme", précise Guy Roger Mombo, fondateur de Matass business school.



CM



