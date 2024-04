Santé: L'urgence d'un vaccin antipaludique

Malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement gabonais pour faire reculer le poids du paludisme dans notre pays, la réalité sur le terrain démontre que cette maladie demeure "la première cause d’hospitalisation, d’absentéisme et première poche de dépenses des ménages gabonais", a expliqué Dr Gladys Tsoumbou-Bakana Ngouas, médecin spécialiste en santé publique, chef de service surveillance épidémiologique, suivi et évaluation au Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

Il semble donc urgent pour le pays d’intensifier ses mesures de lutte par des activités à haut impact et cela devrait désormais passer également par l'implémentation du vaccin antipaludique.

En effet, outil additionnel aux côtés d'autres moyens de lutte contre la maladie tels que la moustiquaire imprégnée, l'insecticide, la pulvérisation intra domiciliaire, le vaccin antipaludique représente aujourd'hui une étape cruciale dans l'atténuation de l'immense impact sociétal du paludisme.

À l'exemple de certains pays africains tels que le Cameroun et le Bénin ayant déjà implémenté le vaccin antipaludique comme intervention de lutte contre la malaria.

Le Cameroun, notamment, a marqué l'histoire le 22 janvier 2024 dernier en lançant la vaccination systématique contre le paludisme dans 42 districts, avec le vaccin antipaludique RTS, S.

ll serait peut-être temps pour le Gabon, dont les réflexions, selon les spécialistes, sur la vaccination antipaludique sont toujours en cours, de hâter le pas pour l’Agenda mondial 2030 visant à "Éliminer le paludisme en 2030".

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon