Une délégation de la BDEAC chez Mays Mouissi

Le ministre de l'Économie et des Participations, Mays Mouissi, a eu dernièrement une séance de travail avec Jean-Paterne Megne Ekoga et Yourdy Roku Gaetjens, respectivement vice-président et Représentant-résident de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC).

Ces derniers sont allés entretenir le membre du gouvernement des travaux de construction de leur siège, de l’augmentation du capital social de la BDEAC par le biais de certains pays hors Cémac et par la Banque islamique de développement (BID) ainsi que de la prochaine assemblée générale de la BDEAC qui se tiendra au courant du mois de mai 2024.

Mays Mouissi a souhaité que les travaux de construction du siège de la BDEAC démarrent dans les meilleurs délais. Et ce, pour une meilleure intégration sous-régionale et une coopération accrue entre les États membres de la Cémac.

Par ailleurs, il s’est dit favorable à une augmentation du capital de la BDEAC. Mesure qui permettrait d'accroître sa capacité de financement afin de soutenir les initiatives de développement, renforçant ainsi son rôle en tant qu'acteur clé de la croissance économique dans la sous-région.

Sur le point concernant la prochaine assemblée générale de la BDEAC, prévue dans un mois, elle constituera une occasion cruciale pour discuter des défis et des opportunités liés au développement régional.

Les représentants des États membres de la Cémac auront ainsi l’occasion de débattre des questions stratégiques au sujet de l'avenir de la banque et de prendre des décisions importantes pour renforcer son rôle en tant que moteur de croissance économique et d'intégration sous-régionale.

MSM

Libreville/Gabon