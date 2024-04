Alliance Smart Africa : le Gabon primé pour son leadership continental

La 13è réunion du Conseil africain des régulateurs (CAR), qui s'est tenu au Malawi du 17 au 19 avril 2024, et qui a vu la participation de 24 pays membres de Smart Africa, a été marquée par des récompenses individuelles.

En effet, lors de cette réunion, l'Agence de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) Gabon a reçu un prix d'excellence pour son leadership en tant que premier président du CAR de 2017 à 2024.

Ce prix a été remis au directeur général, Célestin Kadjidja, par Lacina Koné, président de Smart Africa.

Au cours de ces assises, les pays membres se sont accordés sur les progrès dans la mise en œuvre des résolutions passées, des projets clés de la stratégie triennale de Smart Africa 2023- 2025 et l'élection du nouveau président et vice-président.

Alors que le CAR célèbre son 7e anniversaire depuis sa création en 2017, le président de Smart Africa a insisté sur l'importance de poursuivre la collaboration et la coopération établies avec ses membres.

" Depuis sa fondation, le CAR s'est efforcé de mener à bien des projets ambitieux, tels que le Réseau africain unique et l’harmonisation des cadres juridiques pour les services OTT, marquant notre volonté commune d'œuvrer pour une Afrique connectée, prospère et résiliente. Nous avons ainsi, ensemble, franchi des étapes significatives. Les lignes directrices sur l’itinérance e t les communications internationales, adoptées et mises en œuvre dans plusieurs de nos pays, illustrent notre engagement collectif envers la réduction des coûts de communication et la promotion d 'une connectivité sans frontières ", a indiqué Célestin Kadjidja.

Enfin, la réunion a été marquée par l'élection de Mamady Doumbouya , directeur général de l 'Autorité de régulation des postes et des télécommunications de Guinée, en tant que nouveau président du CAR, et de Mary Mungai, présidente de l'Autorité de communication du Kenya, en tant que vice-présidente.

HNM

Libreville/Gabon