La situation économique du Gabon exposée aux investisseurs américains

À l'invitation de Trans National Research (TNR), le ministre de l’Economie et des Participations, Mays Mouissi, et son collègue en charge des Comptes publics, Charles M'ba, ont été invités jeudi dernier à Washington (États-Unis) à faire une présentation de la situation économiques du Gabon et des perspectives à moyen et long terme.

Les deux ministres ont exposé la stratégie du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à créer plus de croissance, plus d'emplois, une meilleure mobilisation des ressources internes, une optimisation de la dépense publique ainsi qu'une gestion plus efficace de la dette publique.

Cette rencontre, qui a vu la participation d'une trentaine de banques et de fonds d'investissement américains en présentiel et en visioconférence, a également été l'occasion pour les ministres de la Transition de répondre aux différentes questions de l'assistance.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon