Les Gabonais de l'étranger : Bouanga double buteur

Pierre-Emerick Aubameyang. Pas de vainqueur dans le duel fratricide contre Shavy Babicka qui a disputé les 19 dernières minutes de la partie.

PEA (malgré quatre tirs tentés) et l'Olympique de Marseille ont même arraché in extremis le point du match nul à Toulouse (2-2). Grâce à son substitut camerounais Fares Moumbagna et pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 2023-2024.

Johan Obiang. Il a été un acteur majeur du net succès de Pau FC (6e au classement) sur Laval (3-0) lors d'une 33e levée de Ligue 2 où les Girondins de Bordeaux (14es), malgré l'entrée de Jacques Ekomie pour préserver leur avantage, se sont inclinés à Saint-Etienne (1-2) avec deux buts encaissés dans le temps additionnel.

Alors que Quevilly-Rouen Métropole (19e) sans Alan Do Marcolino (sur le banc) a ramené un point de Concarneau (0-0)

Denis Bouanga. Grâce à un penalty déjà égalisateur (67e minute) et une frappe enroulée du pied droit (90e + 5), il a évité un revers sur ses installations au Los Angeles FC contre New York Red Bull (2-2).

Son club reste au septième rang du classement de la Conférence Ouest de la Major League Soccer, et lui porte son total à cinq réalisations.

Guelor Kanga. En égalisant sur penalty, après le premier quart d'heure de la partie, il a sonné la révolte d'une renversante équipe de l'Etoile Rouge Belgrade qui, deux fois menée au score, a fini par remporter le ''derby éternel'' contre le Partizan (3-2).

Un nouveau titre de champion de Serbie se profile et serait le cinquième pour le médian qui totalise désormais 9 buts et autant de passes décisives en 25 sorties de Jelen Super Liga 2023-2024.

Mario Lemina. Entrée en seconde période à la place du Sud-Coréen Hwang, il n'a pu aider Wolverhampton à revenir à la hauteur d'Arsenal qui s'est imposé (2-0) en déplacement.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon