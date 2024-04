Secteur forêt-bois : comment mieux gérer les forêts communautaires

La direction provinciale des Eaux et Forêts de l’Ogooué-Ivindo et les ONGs Conservation Justice et Brainforest ont organisé dernièrement à Makokou et à Mékambo une formation destinée aux acteurs engagés dans la gestion et l’opérationnalisation du secteur forêt-bois.

Il s'agit de sensibiliser ces derniers sur les thématiques qui sont assez souvent source de conflits au sein des communautés rurales.

Notamment les cahiers des charges contractuelles (CCC), le comité de gestion et de suivi des projets (CGSP), les fonds de développement local (FDL) et les forêts communautaires (FC).

"Il s’agissait aussi de renforcer les capacités des populations impactées par l’exploitation forestière, afin de leur permettre de mieux gérer le fonds de développement local, de sorte que les projets soient de plus en plus suivis, et que le processus de signature des CCC soit bien connu par les communautés d’une part, et d’autre part des outils pour leur permettre de mieux gérer les FC", a expliqué le colonel Célestin Ndinga Gnama, directeur provincial des Eaux et Forêts de l'Ogooué-Ivindo.

Libreville/Gabon