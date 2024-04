Arrivée hier d'un contingent de Gabonais rapatriés du Sénégal

Promesse tenue par Oligui Nguema. Le premier contingent des Gabonais résidant au Sénégal ayant souhaité être rapatriés est arrivé hier en début de soirée à Libreville. Le retour de cette première vague de 28 personnes, sur les 161 dont 14 familles, est la concrétisation d'un engagement pris à Dakar lors de la rencontre que le chef de l'Etat avait eue avec la diaspora gabonaise.

Un aéronef de l'armée de l'air a donc été affrété pour le rapatriement de ces compatriotes qui, faute de moyens, ne pouvaient regagner le pays. L’implication de l’armée de l’Air dans cette opération confirme bien la place des Forces de défense et sécurité (FDS) au service des populations. On apprend que nombreux parmi ces personnes expatriées en situation de détresse étaient contraintes de vivre dans des conditions extrêmement difficiles durant de longues années, sans soutiens des pouvoirs publics et même de leurs familles.

Cette période difficile ne serait plus qu'un mauvais souvenir. D'autant qu'ils ont pu finalement retrouver leurs familles respectives avec l'espoir de lendemains meilleurs. Et d'apporter eux aussi leur contribution à l'effort de reconstruction du pays déployé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Ce premier contingent sera suivi d'un autre dans les jours à venir, puisque l’opération initiée par le chef de l’Etat devrait prendre fin le 18 avril prochain. Il faut dire qu'à travers cet acte le président

Oligui Nguema concrétise un promesse faite lors de son der- nier séjour dans la capitale sénégalaise où il avait été sensible aux appels lancés par ces Gabonais. C'est aussi, une fois de plus, la preuve de sa détermination à répondre chaque fois aux sollicitations de ses compatriotes vivant aussi bien à l'étranger que sur le sol national.

SNN

Libreville/Gabon