Port-Gentil : le violeur de la nièce de sa concubine écope de 10 ans de prison

À l’issue des débats à la session criminelle ordinaire de Port-Gentil relativement à l'affaire Ministère public contre Jessy Évrard Nziengui Mouloungui, le 15 avril, ce dernier a écopé de 10 ans de prison dont 4 avec sursis et d'une amende de 2 millions de FCFA.

Il était poursuivi pour tentative de viol commise sur le petite RMC, 7 ans au moment des faits. Un crime pour lequel le maître des poursuites avait requis 30 ans.

Le 22 février 2021, à Port-Gentil, alors qu'elle joue sur le terrain familial, la filette est interpellée par Jessy Évrard Nziengui Mouloungui, qui n'est autre que le concubin de sa tante. Une fois dans sa chambre, ce dernier la déshabille et tente de la pénétrer mais avec difficulté. D'où sa résignation.

Le délinquant sexuel ne renonce pour autant. Il récidive sans parvenir à ses fins. Il finit toutefois par éjaculer sur le tee-shirt en se masturbant.

Mais alors qu'ils sont nus dans la chambre et allongés sur le lit, ils sont observés depuis la fenêtre par MT, l'aînée de la victime, 14 ans, qui raconte tout à leur mère. À l'audience , Jessy Évrard Nziengui Mouloungui , l'accusé a reconnu les faits à lui reprochés.

Aussi, le Ministère public, à travers l'avocat général, Angélique Ndouna, a requis la qualification du crime de tentative de viol sur mineure de moins de 18 ans en tentative de viol sur mineure de moins de 18 ans par une personne ayant autorité sur la victime.

En sus de la culpabilité de l'accusé et sa condamnation à 30 ans de réclusion criminelle. Commis à la défense, Mes Irénée Mezui Mba et Annie Esther Ogowet ont plaidé la disqualification du crime de tentative de viol sur mineure de moins de 18 ans en délit d'agression sexuelle, en raison des déclarations contradictoires et l'absence d'éléments probants.

Non sans solliciter de larges circonstances atténuantes.

Jean Paulin ALLOGO

Port-Gentil/Gabon