Femmes entrepreneures : le soutien inconditionnel du gouvernement

Perçue comme s'inscrivant dans le cadre de la Journée nationale de la femme gabonaise, la rencontre du vendredi 19 avril dernier des ministres du Commerce et des PME, Marie-Paulette Parfaite Amouyeme Ollame-Divassa, et des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanang-Anato, avec les femmes entrepreneures du Gabon a permis de mettre en exergue le potentiel encore insoupçonné de ces dernières, tout en leur permettant d'accéder à des informations techniques importantes susceptibles d'accroître et valoriser leurs différentes activités.

D'ailleurs, la ministre du Commerce en charge des PME s'est fait fort d'indiquer à ses interlocutrices qu'il existe au sein des services du ministère, un espace dédié à l'accompagnement des structures par "l'information, la formation et la transformation de tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat" afin qu'ils obtiennent des bases solides pour un meilleur développement deleursactivités. Avec,en sus, un climat des affaires rendu propice grâce à la volonté du président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, de favoriser l'essor d'un tissu économique dynamique.

Des échanges entre les deux parties, il ressort l'assurance que les pouvoirs publics gabonais doivent désormais tenir compte des compétences féminines dans l'octroi des marchés. Toute chose qui va marquer leur présence dans les investissements nationaux.

Et la ministre des Affaires sociales de renchérir en montrant combien son département dispose de nombreux mécanismes destinés à promouvoir la femme gabonaise et, notamment, celles ayant des initiatives socio-économiques.

Dans l'ensemble, les femmes entrepreneures ont exprimé leur satisfaction quant à la disponibilité des membres du gouverement à multiplier les recontres desquelles peuvent naître la croissance de leurs affaires.

ENA

Libreville/Gabon