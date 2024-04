RGPL : la Banque mondiale signe un accord de financement avec le Gabon

À l'issue d'une séance de travail tenue vendredi dernier avec le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, le ministre de l'Économie et des Participations, Mays Mouissi, a procédé à la signature du contrat de financement du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA).

Ce projet, dont l'objectif est l'harmonisation et l'amélioration des capacités statistiques régionales en Afrique centrale, permettra notamment d'assurer le financement du Recensement général de la population et du logement (RGPL), la construction d’un siège moderne pour la Direction générale de la statistique (DGS) et de moderniser le système statitisque national.

À l'issue de la signature de cet accord, les deux personnalités se sont félicitées du bon déroulement des négociations entre les équipes du ministère d e l’Économie et des Participations et celles de la Banque mondiale.

Par ailleurs, lors de la séance de travail qui a précédé la signature, le membre du gouvernement de la Transition a obtenu de la Banque mondiale le financement à titre gratuit des études dans le secteur agricole au Gabon afin de favoriser une amélioration sensible de la production nationale.

C’est dans ce sens que le vice-président de la Banque mondiale et le ministre Mouissi ont convenu que des équipes de la Banque mondiale séjourneraient au Gabon au mois de mai pour donner corps à ce projet.

MSM

Libreville/Gabon