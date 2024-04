L'influence des politiques budgétaires en zone Cémac

Étudier les interactions entre la politique budgétaire et la stabilité financière dans les pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cémac) était l'objectif visé par la thèse de doctorat présentée lundi à l'Université Omar Bongo.

Intitulée "Politique budgétaire et stabilité financière en zone Cémac", la thèse a été défendue par Davy Martial Edou Mba, désormais Docteur, issu de la Faculté des Droits et des sciences économiques de ladite académie. Il a fait face à un jury présidé par le vice-premier ministre Alexandre Barro Chambrier, professeur des universités. Le but de cette recherche étant d'éclairer les décideurs politiques dans l'élaboration des stratégies visant à préserver la stabilité financière dans la sous-région.

"Il ressort de notre étude que le crédit est procyclique et interagit avec les dépenses publiques. C'est-à-dire que toute hausse ou toute baisse du crédit coïncide avec une augmentation ou une diminution des dépenses publiques. En outre au Gabon, le crédit cause la politique budgétaire contrairement au reste des pays de la sous-région où l'on note une absence de causalité", a expliqué l'impétrant durant sa présentation.

Aussi, ses résultats révèlent que 55 % des observations réalisées font référence à des épisodes de crise. Une hausse des dépenses publiques et de la dette publique accroît la probabilité de crise au seuil de 1 %.

GMNN

Libreville/Gabon