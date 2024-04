Football/Construction des stades de proximité : l'accord de financement signé hier

Le ministre des Sports, André-Jacques Augand et le Représentant-résident de l'Unesco (Éric Voli Bi), et de l'UNFPA (Auguste Kpognon), ont officiellement signé hier au Palais des Sports de Libreville, l'accord de financement pour la construction des stades de proximité dans la capitale gabonaise.

Après les interventions des trois officiels, la cérémonie a été suivie par la présentation du projet par Glenn Oliver Allogo, chargé suivi-évaluation-communication du bureau UNFPA. Ce dernier a précisé que le " street foot" (foot urbain) est une composante à l'initiative QG Jeune Gabon portée par l'UNFPA et l'Unesco, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la municipalité de Libreville.

" Ce projet pilote pourrait être répliqué dans les différentes communes du pays. Avec l'implantation de terrains synthétiques de football à cinq clôturés pour les jeunes. C'est une création d'espace convivial, communautaire et éducatif ", a-t-il expliqué.

Avant d'ajouter que ''l'objectif général sera de promouvoir le développement des jeunes et l'engagement communautaire à travers la municipalité de Libreville et dans l'ensemble du pays. L'objectif spécifique est d'apporter un appui aux jeunes pour l'installation d'un terrain de street foot. Pour le moment, le site qui a attiré notre attention et que nous avons retenu pour la matérialisation de ce projet se trouve au stade de la Nation au quartier Belle-Vue II dans le IIIe arrondissement de Libreville."

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon