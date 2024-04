Artisanat : les cosmétiques locales prennent leurs marques

En présence de la directrice de la chambre des métiers et de l'artisanat, Rachel Ebaneth, la marque de cosmétiques gabonaise, Ivindo-Bio by Flo a inauguré, il y a peu à Akanda dans le nord de Libreville, son siège.

Il s'agit ainsi pour ce label de cosmétiques certifié bio, né à Londres en Angleterre, il y a 4 ans, d'avoir une assise locale et de promouvoir les produits du terroir, explique sa promotrice, Florence Roux. Dont les cosmétiques sont faits à base du beurre de Moabi.

Le siège de Ivindo-Bio se veut ainsi coquet, fin, exquis, parfait accord entre bois, bambou et la robe noir des produits Ivindo Bio Preuve assure Mme Ebaneth, que les produits artisanaux locaux sont aboutis.

''Les packagings sont impressionnants et donc à forte valeur ajoutée ce qui fait que nos artisans n'ont aucun complexe et rivalisent avec les produits importés… Je suis heureuse d'être là et d'apporter mon appui à nos artisans.'' Et de féliciter la fondatrice, Florence Roux pour la qualité de ses cosmétiques et du nouveau cadre inauguré.

À noter que la gamme Ivindo Bio est déclinée en 6 produits (gel douche, gommage, lait de toilette…) antirides dédiés aux peaux sèches et sensibles.

L.R.A.

Libreville/Gabon