Technologie : quand la connectivité s’invite dans les voitures

"En termes simples, une voiture connectée est une voiture qui est reliée à Internet. C’est un autre exemple de l’Internet of Things (ou internet des objets), ou des objets autres que des ordinateurs, qui peuvent se connecter et communiquer en ligne", explique justaskthales.com. Bluetooth, appel téléphonique ou message sont les principales activités du modèle.

Plusieurs marques embarquent cette technologie. Ainsi, le Kia Sportage sorti en 2018, et commercialisé au Gabon, vous gratifie de commandes sur le volant, de capteur de recul, mais surtout d’un bluetooth, d’une option téléphonique et de ports USB. La Volvo n’est pas en reste. V60, V60 Twin Engine, V60 Cross Country (sortis en 2019) ou encore S60 et S60 Twin Engine de 2020, signalés dans les rues de Libreville, permettent de se connecter à l’internet par le service Bluetooth du téléphone.