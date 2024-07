Dentisterie : vers un coût de traitement plus cher

Pour de nombreux chirurgiens-dentistes, arrêter l’utilisation de l’amalgame au Gabon est une initiative louable. Cependant, son instauration définitive, déjà difficile en Europe, pourrait être brutale, pense le Dr Hans Helder Boussamba Kouka, chirurgiendentiste et chargé des relations publiques de l'Association nationale des odontostomatologistes du Gabon et des chirurgiens maxillo-faciaux (ANOSGA-CMF).

Pour remplacer l’amalgame, utilisé dans la restauration dentaire en raison de son coût et de sa facilité de mise en place en bouche, le choix se porte sur la résine composite qui a, malheureusement, un coût à l’achat plus élevé.

"Le principal enjeu en Afrique sera le coût. Pour faciliter l’accès à la résine composite dans les structures médicales, une politique de subvention à l’achat ou d’annulation totale des frais de douane pourrait être nécessaire. Sans cela, cette résine composite de qualité restera très onéreuse pour les structures publiques, rendant son application difficile dans le cadre de la cotation de la CNAMGS. En comparaison avec l’article de l’Information dentaire, notre ministère de tutelle devrait proposer certaines pistes avant l’abrogation totale de l’amalgame sur le territoire gabonais", explique le Dr Boussamba Kouka.

Selon ce spécialiste, il faut aussi comprendre que l'utilisation de la résine composite est rigoureuse.

"Elle nécessite l’assèchement des tissus dentaires pour faciliter son collage sur les tissus de la dent. Ainsi, le dentiste doit être formé à l'utilisation d'un champ opératoire de protection pour préserver cette sécheresse. De plus, une courbe d’apprentissage est nécessaire pour manipuler la résine composite et obtenir des résultats esthétiques corrects lors du polissage. Il est important de noter que, bien que le composite soit plus esthétique que l’amalgame, pour durer et être aussi résistant en bouche que ce dernier, une maîtrise de son utilisation et une rigueur stricte dans sa manipulation sont nécessaires, conformément aux normes du fabricant."

Serge A MOUSSADJI

Libreville/Gabon