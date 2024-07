Concours national inter-établissements secondaires : le KTAS Gabon annonce le lancement de la deuxième édition

La deuxième édition du concours national inter-établissements secondaires sous le thème " réappropriation de nos valeurs", se tiendra les 6 et 7 juillet prochains à Libreville. Organisée par le KTAS Gabon, en partenariat avec la Fondation Ma Bannière et le ministère de l' Éducation nationale, cette compétition va regrouper une cinquantaine de participants triés sur le volet.

L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse tenue le samedi 29 juin au musée national. " Cette initiative vise non seulement à prôner l'excellence à travers une présélection rigoureuse des candidats, mais veut également redonner à l'apprenant gabonais les repères à travers la réappropriation de nos valeurs ancestrales. Il est important que la jeunesse gabonaise revienne aux valeurs principales qui ont construit ce pays, afin de revêtir la culture et l'identité gabonaise ", ont expliqué Johan Ngui Émane et Auxence Megné Akué, respectivement coordonnateur général et rapporteur général de l'événement.

49 participants en provenance de 7 localités du pays (Lambaréné, Mouila, Lebamba, Oyem, Port-Gentil, Lastourville, Franceville), ainsi que 7 du grand Libreville sont attendus dès ce 4 juillet pour se préparer en casernement, en vue de mieux se concentrer.

Les questions porteront essentiellement sur la culture générale et l'éducation civique. Les lauréats auront droit à plusieurs lots parmi lesquels des bourses scolaires, des ordinateurs portables, des tablettes, des fournitures scolaires, etc.

JMN

Libreville/Gabon