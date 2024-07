1re édition Festival cinéma et liberté : un coup de maître pour ce coup d'essai !

Les rideaux sont tombés, le 29 juin 2024 à la Baie des Rois, sur la première édition du Festival international cinéma et liberté de Libreville (FICL).

Pendant une semaine, du 24 au 29 juin écoulé, la capitale gabonaise a célébré la convergence du cinéma, de la liberté et de la citoyenneté, comme l'avait imaginé Pauline Mvele, initiatrice et présidente du festival.

Elle en est ressortie satisfaite d'avoir réalisé un coup de maître pour ce coup d'essai. Tant elle est fière d'avoir mobilisé les Librevillois autour des projections cinématographiques après dix ans de travail pour concrétiser cet événement.

Autre motif de satisfaction, les ateliers et master classes de cette première édition ont rencontré un succès au-delà de ses espérances.

"Pour la formation sur la série, nous attendions 30 personnes et nous en avons eu 60, témoignant d'un réel besoin de formation et de renforcement des compétences".

Elle se réjouit également d'avoir rendu hommage aux grands noms du cinéma gabonais disparus tels que, Charles Mensah, Philippe Mory et Pierre Marie Dong.

Pauline Mvele n'a pas non plus manqué de saluer chaleureusement ses aînés dans le métier : Imunga Ivanga, Henri Joseph Koumba Bididi, Perpétue Ndong, Annette Eyeang, Françoise Mimbie etc.

À ses collègues du continent qui ont fait le déplacement parfois avec leurs films, elle a aussi exprimé sa gratitude, soulignant l'importance de leur présence.

Mme Mvele espère maintenant que le ministère de la Communication et des Médias, dont la patronne était également la marraine de l'événement, soutiendra le festival de diverses manières, tout comme les autres ministères concernés par l'orientation éditoriale de l'événement.

En attendant, le festival a signé un accord de cinq ans avec la Baie des Rois et donne rendez-vous au public l'année prochaine. Car le FICL entend s'inscrire durablement dans l'agenda des principales activités culturelles du Gabon.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon