Orientation post-bac : les bacheliers face à leur futur cursus

Où poursuivront-ils leurs études ? Dans quelles filières et établissements supérieurs ?

Pour répondre à ces questions cruciales, les néobacheliers, session 2024, se ruent depuis le 8 juillet sur les sites dédiés à leur orientation scolaire.

L'Union a fait un arrêt au lycée national Léon-Mba de Libreville pour observer le processus sur le terrain. Là-bas on a d'un côté les bacheliers des séries B et de l’autre ceux des séries C et D.

Chez les premiers cités, visiblement moins nombreux, ils sont reçus par ordre d'arrivée. Tout se passe relativement bien et plus vite aussi si on en croit le jeune Julius Ondo, bachelier 2024 de la série B.

Il était là pour remplir sa fiche d'orientation pour poursuivre ses études en comptabilité. Arrivé à 9 heures, il a été reçu à 11 heures et en avait terminé lors du passage des reporters de L'Union.

Il faut aller du côté des séries C et D pour vivre… la si longue attente. Elle est telle que les jeunes bacheliers doivent mettre leurs noms sur une liste et attendre très longtemps voire revenir le lendemain pour recevoir les orientations utiles pour leur avenir.

Le jeune Derrick, Bac C avec mention en poche, a ainsi rempli ses voeux sur sa fiche d'orientation après avoir attendu toute la journée justement. Il savait ce qu'il veut faire : médecine et il l'a exprimé dans ses voeux. Quoiqu'il ait t rouvé que l'orientation était quelque peu bâclée… peut-être du fait du nombre.

Même sentiment pour le jeune Charis. '' C'était bref. Pourtant on nous a dit qu'on allait échanger. Mais il n’y a visiblement pas assez de temps pour poser toutes les questions utiles. Par exemple, les métiers sur lesquels débouche la filière de réseaux télécoms figurent au nombre des voeux que j'ai émis ''.

Mais les conseillers d'orientation psychologues (COP) assurent qu'ils reçoivent tous les élèves, jusqu'à 19 heures certains jours. " Parfois, les enfants viennent avec des voeux fantaisistes. Les COP les aident à mieux se recadrer sur la base de leur dossier de formation ", explique un conseiller sous le sceau de l'anonymat.

Il ajoute que chaque élève doit choisir trois formations : la première au Gabon, la deuxième au Gabon ou à l'étranger, et la troisième peut également se faire au Gabon ou à l'étranger, la priorité étant donné au Gabon.

Que deviennent les fiches d'orientation déposées par les enfants ? Elles seront traitées par une commission qui va siéger, communique-t-on au Sosup.

En aura-t-on terminé le 15 juillet date de fin des opérations d'orientation ? Il faut attendre d'y être !

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon