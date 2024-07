JO Paris 2024 : À la découverte de Virginia-Christina Aymard Mbazoghe

« Je suis Virginia-Christina Aymard Mbazoghe. Noms respectifs de mon père et de mon arrière-grand-mère. J’ai 28 ans et je suis titulaire d’un Master II en droit international », c’est ainsi qu’elle se présente, lorsqu’on lui demande de décliner son identité.

Elle, c’est l’une des cinq athlètes qui va représenter le Gabon pour la 33e édition des Jeux olympiques de Paris 2024. Après plusieurs compétitions internationales disputées dans les catégories jeunes avec la France, elle décide, en 2017, avec le concours de la Fédération gabonaise de judo, de passer sous le pavillon de l’équipe du Gabon.

« En novembre 2022, je participe à ma première grande compétition avec le Gabon. l'Open d'Asie, au Liban ou j’obtiens la médaille d'or. Je vais gagner l’or aux open de Luanda (Avril 2023) puis d’abdidjan (Juin 2023) puis me tourner vers les tournois du plus haut niveau international, les Grands Slam. en Europe et en Asie », nous explique t-elle.

Encadré par le coach Fabrice Duval, dans la catégorie des moins de 48 kg, l’athlète gabonaise nourrit de grands espoirs pour sa première olympiade.

" Mon engagement pour le Gabon est sans limite. Mon dernier mot : Gabon d'abord ".

À Paris cette année, la judokate ambitionne d’aller le plus loin possible en essayant d’obtenir une médaille olympique, une distinction qu’elle souhaite recevoir.

Pour la découvrir d’avantage, rendez-vous le 27 juillet prochain à l’Arena du Champ-de-Mars, à 10 heures (heure du Gabon) pour son entrée en lice dans la catégorie des moins de 48 kg.

Hans NDONG MEBALE

Paris/France