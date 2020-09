Don : du matériel pour l'hôpital militaire d'Akanda

"On ne va pas bien loin si on ne fait pas d'abord quelque chose pour les autres." C'est cette pensée forte et généreuse qui a conduit les membres de la région 24 du Lions club international à procéder, hier, à la remise d'un don de matériel de lutte contre le coronavirus à l’hôpital militaire d'Akanda.

Ledit don, composé de deux lots de produits, un pour le service médical d'urgence de l'armée et l'autre pour l'hôpital lui-même, a été réceptionné par les responsables de ladite structure sanitaire. En présence du président du Conseil des gouverneurs (PPCG) du Lions club, Alexandre Ayo Barro, de la présidente de la Région 24, Annie Flore Masson, de la vice-gouverneure, Glorieuse Be Emane, et de plusieurs autres membres du Lions club.

Cet élan de générosité avait pour but, non seulement de rendre un hommage mérité aux personnels de santé qui sont jusqu’ici en première ligne de la lutte contre le coronavirus, mais aussi, et surtout, d'apporter leur part à l'effort national de riposte contre la pandémie.

"À l’instar des autres Lions a travers le monde, ceux du Gabon se mobilisent pour se mettre au service de leurs concitoyens face à cette pandémie à coronavirus. Une maladie qui a généré de nouveaux défis qui ont changé nos façons de vivre, de travailler, notre façon de servir, mais notre engagement envers ceux qui ont besoin d'aide est de rester le même. Les Lions de la région 24 veulent rendre hommage à l'extraordinaire travail que vous, et vos équipes, avez mené dans ce centre depuis plus de six mois pour lutter contre la Covid-19", a déclaré la présidente de la région 24 du Lions Club.



Sveltana NTSAME NDONG



