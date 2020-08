Santé : six pédiatres en mauvaise posture

La direction de l'hôpital les convoquera dans les prochains jours. En attendant, a précisé le ministère, des demandes d'explication, avec inscription au dossier, leur ont été adressées.

La sévérité de cette sanction se justifie par le fait que les incriminés, selon le programme de travail, auraient dû être présents à leurs postes. "Comment est-ce possible que sur quatorze médecins de ce service, six sont absents de leurs postes sans justification ? Si vous allez au privé, vous les verrez en pleine consultation" , s'est insurgé M. Obiang Ndong.

Pour éviter et limiter l'absentéisme du personnel, le CHUL devrait bientôt mettre en place un système de pointage dans l'ensemble des services de l'hôpital. Sans doute les prémices de la future Commission médicale d’établissement (organe conseil auprès des directeurs généraux des CHU et grands hôpitaux sur les choix d’investissements prioritaires, de formation et de renforcement des capacités des praticiens et de gouvernance hospitalière).