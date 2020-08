Tourisme : la nouvelle secrétaire générale en fonction

Faire du Gabon le choix numéro 1 du tourisme dans la sous-région. C'est l'objectif que le ministre Pascal Houangni Ambouroue compte réaliser, avec la collaboration de la nouvelle secrétaire générale du ministère du Tourisme, Liliane Nadège Ngari-Onanga Y'Obegue, qui a pris ses fonctions mardi dernier.

Celle-ci va gérer deux directions générales : la direction du Tourisme et des Loisirs et celle du Contrôle des hôtels ainsi qu'un opérateur, l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie (Agatour).

Pascal Houangni Ambouroue s'est dit heureux de cette nomination, car ayant déjà travaillé avec Liliane Nadège Ngari-Onanga Y'Obegue au ministère du Pétrole et des Hydrocarbures, où elle était également secrétaire générale. "J'ai eu la chance de la côtoyer et de voir son efficacité dans le travail, son humilité, sa volonté permanente de mettre en place un dialogue social au sein de l'entreprise, qui lui a valu une sortie plus honorable de ce ministère de la part de ses collaborateurs", a indiqué le membre du gouvernement.

Sous la pression de la relance économique, le secteur touristique est sous les feux des projecteurs. Les opérateurs attendent avec impatience l’autorisation de réouverture de leurs structures et le gouvernement souhaite que ledit secteur pèse considérablement sur l'économie nationale.



GMNN



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie