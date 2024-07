Formation professionnelle : Près de 850 candidats frappent aux portes cimfepm

Le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga, a lancé samedi 13 juillet 2024, à Mvengué, le concours d’entrée au centre international multisectoriel de formation professionnel de Mvengue (CIMFEPM), piloté par Dieudonné Letzoumou.

Au total 850 candidats planchent, durant une journée, sur les épreuves de culture scientifique, Français, culture générale et les spécialités, pour le niveau brevet de technicien supérieur (BTS). Le centre unique de Mvengué a été présidé par Dieudonné Wayi, conseiller technique du directeur général de l’agence national de formation et d’enseignement professionnel (l’ANFEP).

Les candidats postulent sur trois filières, notamment le certificat d’aptitude professionnelle industriel (CAP) ; Le brevet d’études professionnelles (BEP) ; Et le brevet de technicien supérieur (BTS). Le Cimfepm propose un panel de métiers qui intéressent les jeunes, en l’occurrence la maintenance des ordinateurs, la production mécanique, l’électrotechnique et électronique, la chaudronnerie-soudure, le froid et climatisation, la maintenance des machines agricoles, la maintenance informatique et réseaux, la productique mécanique, la maintenance industrielle.

« Tout se passe bien dans le calme, aucun incident n’a enrayé la bonne marche de cet examen », a déclaré Dieudonné Wayi. C’est autour de 14 heures que l’examen a pris fin avec l’épreuve de spécialité. Pour le CAP, le niveau d’études requis est de 4e et 3e ; Pour le BEP le niveau d’études est de 2nde et 1ere ; Le BTS est réservé aux détendeurs de baccalauréats technologiques, professionnel et scientifique. La durée de formation est de 18 mois.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon