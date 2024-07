Moanda : les casseurs de l'Hôtel de Ville interpellés

Les gendarmes de la brigade de Moanda ont arrêté, dans la nuit de samedi dernier, plusieurs individus à l'origine des désordres signalés à l'Hôtel de Ville de cette localité, après le passage du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

C'est grâce à un informateur que les pandores ont remonté jusqu'à Toulu Mousseliki, un Gabonais de 28 ans, responsable de l'association des vendeurs du marché.

Ce dernier a révélé que lui et d'autres jeunes auraient été recrutés par un agent de recouvrement à la mairie de Moanda, pour ovationner un exministre du pouvoir déchu.

Par la suite, ils auraient appris que les associations étaient rémunérées au sein de la municipalité. Mais, lorsqu'ils ont tenté d'y entrer, ils auraient été empêchés. Et pour cause. Ils n'arboraient pas le teeshirt "Espoir 2025".

Alors furieux, ils ont saccagé les chaises, non sans emporter du matériel. À la suite de cela, Moussa Tougara, un Malien de 23 ans, et les Gabonais Bekamba Mba, 24 ans, Manassé Ngoye, 22 ans, Fredelin Mabouana Mousseliki, 25 ans, et Rancy Lessougou, 28 ans, seront interpellés à leur tour.

Moussa Tougara a été clairement identifié comme étant le meneur de ces voyous, qui auraient porté des coups et blessé volontairement un des responsables en charge de la logistique.

Les six individus sont présentement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie du chef-lieu du département de la Lebombi-Leyou.

En attendant d'être déférés devant le parquet de Franceville.

Toutefois, les investigations se poursuivent, pour mettre la main sur le reste de la bande.

Léa DAOUD

Moanda/Gabon