Santé : l'Afrique à l'épreuve du Covid-19

AUJOURD'HUI, 7 avril, c’est la Journée mondiale de la santé. Aucune manifestation en vue au plan national. Il n'empêche, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) invite, à l'occasion, ses États membres dont le Gabon à intégrer une nouvelle campagne sous le thème " Pour un monde plus juste et en meilleure santé ".

Une thématique revêtant une résonance toute particulière en ces temps de nouveau coronavirus (Covid-19). Tant cette pandémie qui sévit depuis plus d'un an jette une lumière crue, comme jamais auparavant, sur les inégalités existant entre les pays en matière d'accès aux soins.

C'est donc un truisme que de dire que le Covid-19 frappe durement l'Afrique. ''La pandémie a été particulièrement lourde de conséquences pour les communautés qui étaient déjà vulnérables, qui sont plus exposées aux maladies, qui ont moins facilement accès à des services de santé de qualité et sur lesquelles les mesures mises en œuvre pour juguler la pandémie risquent d’avoir des effets néfastes'', a ajouté Dr Matshidiso Moeti .

Il en découle des souffrances inutiles, des maladies évitables et des décès prématurés. Les sociétés et les économies en pâtissent. ''C’est la raison pour laquelle cette année, les dirigeants sont exhortés à faire en sorte que chacun ait des conditions de vie et de travail propices à un bon état de santé, et à surveiller l’évolution des inégalités en matière de santé et à faire en sorte que tous puissent bénéficier de services de santé de bonne qualité quand et là où ils en ont besoin'', a plaidé la responsable de l'OMS Afrique.