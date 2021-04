Justice : Les Conseils de Ballack Obame demandent justice pour leur client

ANGES Kevin Nzigou et Irenée Mezui Mba, les conseils d'Edwin Ballack Obame Mebiame, demandent que justice soit faite pour leur client. Lors de leur rencontre avec la presse hier, ces derniers ont marqué leur indignation devant " la violation de la procédure en cours, sa détention arbitraire et la violation de l'État de droit par le gouvernement ".

Anges Kevin Nzigou explique que " dès son arrestation, Ballack a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en charge du dossier qui a, par conséquent, ordonné sa liberté. Malgré la pertinence de sa démonstration du défaut de charge contre notre client, le procureur de la République a fait appel de la décision et la chambre d'accusation, saisie de l'appel s'est déclarée incompétente, confirmant ainsi la liberté de notre client. Mais en violation des délais d'appel, le ministère de la Défense a fait appel le 30 mars 2021 " , dénonce-t-il. Précisant avoir saisi madame le procureur général, près la Cour d'appel de Libreville, " qui est, aux termes du Code de procédure pénale gabonais, chargée de faire appliquer la loi dans le ressort de sa Cour d'appel. "

Dans sa lecture, Anges Kevin Nzigou souligne que " le Conseil supérieur de la magistrature n'a jamais désigné les magistrats devant composer la chambre d’accusation spécialisée en matière militaire, de sorte qu’aucune juridiction de la Cour d'appel n'est fondée à connaître en cause d'appel, la procédure qui met en cause des militaires. Tout ceci laisse penser que ces procédures irrégulières n'ont pour seul but que de garder en détention illégale tous les prévenus de la procédure, d'autant que le principal inculpé, le lieutenant Kelly Ondo, a vu ses charges diminuées ".