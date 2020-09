Prison centrale : 16 détenus admis au bac 2020

Le vent du succès au baccalauréat session 2020 a soufflé du côté de la prison centrale de Libreville. 21 candidats sur 22 inscrits de la principale maison d'arrêt du Gabon ont affronté cet examen qui ouvre les portes du supérieur. 16 ont finalement décroché leur parchemin. Loin des salles de cours classiques des lycées, ils ont planché sur leur examen depuis des espaces qui leur ont été aménagés.

Inscrits en séries A1 et B, ils sont, pour cette cuvée 2020, 16 à s'admettre au baccalauréat dont quatre d'office, douze au second tour, et cinq ajournés. Soit 16 bacheliers sur 21 candidats présentés. Une belle performance pour ces pensionnaires qui ont étudié dans des conditions difficiles. D'après le lieutenant-colonel Ngowet, directeur de la prison centrale de Libreville, ces candidats ont toutefois bénéficié de cours de remise à niveau avant d'affronter les épreuves. "Nous avons organisé des cours de remise à niveau au profit de nos candidats. On a eu une interruption d'un mois et demi, suite aux mesures gouvernementales relatives à la Covid-19. Et lorsque nous avons reçu le calendrier des examens, nous avons relancé tout de suite les cours en interne", précise-t-il.

Souvent en situation de décrochage scolaire, de nombreux détenus décident, malgré tout, de reprendre le chemin de l’école pour faciliter, après leur sortie de prison, leur réinsertion professionnelle. Ce qui est une bonne chose. " Pour la suite, nous allons nous référer aux autorités pour demander un certain nombre de choses. Il serait important que ces derniers bénéficient de certains avantages", confie le directeur de la prison centrale de Libreville.



Rudy HOMBENET ANVINGUI



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société