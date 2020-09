Unicef : le soutien du Gabon

Le représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) au Gabon, Noël Marie Zagré, et la ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargée des droits de l’Homme, Erlyne Antonella Ndembet-Damas, ont échangé, mercredi dernier, sur la modification de l’article 169 du Code civil portant sur les délais de déclaration de naissance au Gabon. L’Unicef sollicite tout le soutien du gouvernement pour l’aboutissement dudit projet, actuellement en examen au parlement.

Engagée, tout comme notre pays, dans l'amélioration et la promotion de la condition des enfants, l'agence onusienne compte notamment sur l’expertise et le soutien de la garde des Sceaux dans la facilitation de ses missions au Gabon. Il est clair que les deux parties souhaitent que ce projet soit mené à terme pour permettre à de nombreux enfants d’avoir une identité. Dans la modification dudit article du Code civil, les délais de déclaration de naissance passeraient de trois (3) jours à un (1) mois en zone urbaine, et d’un (1) mois à trois (3) mois en zone rurale.

Sur cette question, la ministre Erlyne Antonella Ndembet-Damas, soucieuse de la condition des enfants, souhaite que des réflexions soient menées en vue de trouver une solution qui réglerait définitivement le problème des enfants sans actes de naissance.

Au-delà de la modification de l’article 169, la ministre de la Justice a évoqué l’importance de réfléchir à d’autres pistes de solutions sur la question et de responsabiliser les acteurs, pour mener à bien toutes les opérations. Cela en veillant à la pérennité de celles-ci pour mieux faire face aux contraintes dans l’arrière-pays.



Frédéric Serge LONG



