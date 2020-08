OMS : pour le port du masque dès l’âge de 12 ans

Alors que la rentrée scolaire se profile à l'horizon dans de nombreux pays, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a élaboré un nouveau mode d’emploi pour le port du masque par les enfants.

Selon l’OMS, les enfants âgés de 12 ans et plus devraient porter un masque dans les mêmes conditions que les adultes pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cette recommandation de l’agence onusienne est issue des travaux d’un groupe d’experts international et pluridisciplinaire qui s’est réuni en fin de semaine dernière. Ces experts ont été chargés de passer en revue les données sur le Covid-19 et sa transmission chez l’enfant.

À la suite de ces consultations, le port du masque chez les enfants d'au moins 12 ans est d’autant plus recommandé dans les cas où "les enfants ne peuvent pas garantir une distance d’au moins un mètre les uns des autres". Mais aussi "si la transmission est généralisée dans la zone concernée", soulignent ces nouvelles lignes directrices.

Les enfants âgés de 5 ans et moins ne devraient pas, eux, être obligés de porter un masque. "Cette indication est fondée sur la sécurité et l'intérêt global de l'enfant, et sur sa capacité à utiliser un masque correctement avec une assistance minimale", a précisé l'agence spécialisée onusienne.

Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, l'OMS recommande que la décision d'utiliser un masque soit fondée sur une série de facteurs, parmi lesquels le niveau de transmission du virus dans la zone où réside l’enfant et sa capacité à utiliser un masque correctement et en toute sécurité. D'ores et déjà, les pays comme la France et la Grande-Bretagne ont opté pour le port du masque dès 11 ans.



CM



