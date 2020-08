Axe Malibé-I-Malibé-II  : lancement des travaux de réhabilitation

"Lesdits travaux, réalisés par l’entreprise Mika Services, consistent à recharger la largeur totale du linéaire, long de 9 km par de la latérite. Soit un apport de 20 cm de latérite à compacter", explique Antoine Mboumba-Maganga, chef du projet. Il sera en outre question de créer des exutoires pour empêcher l’eau de rester sur la chaussée.

"Prévus pour durer 3 mois, ces travaux sont un véritable ouf de soulagement pour les populations du 1er arrondissement d’Akanda" , se réjouit Damas Mbouma Zakama, chef du quartier Malibé-II. Ce dernier voit, en effet, en l'ouverture de cette voie de nombreuses opportunités pour ses populations et lui-même. "Nous pourrons écouler nos produits. Les travailleurs habitant ici pourront partir et revenir chez eux sans souci du fait de la disponibilité des transports" , s’est-il exprimé.

"Je me réjouis de voir que les travaux des routes en terre de Malibé-I et II se réalisent. Tant ces quartiers en saison pluvieuse sont souvent enclavés", a pour sa part souligné l’édile d’Akanda. Reste tout de même un souci, une route en latérite est censée durer 2 années avec un entretien conséquent. Comment maintenir en l'état cet acquis ? Le maire d'Akanda pense qu'il est dorénavant important de mettre en place un programme régulier d'entretien qui tout au long de l'année permettra le contrôle et les interventions rapides et efficaces au moins une fois par an, pour avoir des routes praticables en toutes saisons.