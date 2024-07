Contre l'insalubrité : le geste salvateur de l'AFG Bank Gabon à l’UOB

À la suite de nombreux opérateurs économiques, Atlantic Financial Group ou AFG Bank Gabon ex-Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon (Bicig) a procédé à son tour, hier, à la remise des équipements de nettoyage à l’Université Omar-Bongo (UOB). Et ce, dans le cadre de la ''Journée citoyenne'' initiée chaque samedi du mois par l’institution universitaire.

Il s’agit principalement d’un don composé de bennes à ordures, de pelles, de tronçonneuses. L’idée étant d’accompagner l’université Omar-Bongo de Libreville dans cette opération qui vise à assainir son campus.

Pour le directeur général de l'AFG Bank Gabon, Daniel Touré, "cette dotation s’inscrit dans la politique de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) mise en oeuvre par l’ensemble du groupe. Nous sommes partenaires de l'UOB depuis plus de 10 ans et nous accompagnons également les étudiants à travers la bancarisation. Nous avons cette approche sociale qui voudrait que nous contribuions au développement de notre environnement".

Conscient de la nécessité de maintenir le cadre de travail dans un environnement sain, le recteur de l'UOB, Jean-Jacques Tony Ekomie a salué l'initiative.

"Par ce geste, l'AFG Bank Gabon montre qu'elle est une banque qui se soucie de la société à laquelle elle appartient. C'est un appui dans le cadre de l'organisation de la Journée de restauration du cadre de vie universitaire."

Par ailleurs, les responsables de la banque ont procédé à la visite du site dédié à la procédure d'enrôlement des étudiants boursiers.

H.N.M

Libreville/Gabon