Octobre Rose : sensibilisation au Sénat

Une campagne qui, a-t-elle précisé, s'inscrit dans le droit fil de celle menée par la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, à travers sa Fondation. D'où le vibrant hommage rendu par Lucie Milebou Aubusson-Mboussou à l'épouse du chef de l'État. Laquelle, a-t-elle indiqué, depuis de nombreuses années, mène une lutte sans merci contre cet ennemi silencieux.

Le combat de Sylvia Bongo Ondimba est d'autant plus noble et digne que, selon la présidente de la Chambre haute du Parlement, les cancers du sein et du col de l'utérus constituent des problématiques de santé publique qui, respectivement, avec des taux de prévalence de 16,1 % et 19,9 %, ont engendré 400 décès en 2018. Une situation difficilement tolérable à ses yeux, d'autant plus qu'un dépistage précoce permet d'en venir à bout. D'où a-t-elle exhorté l'assistance, essentiellement composée des sénatrices et personnels féminins en service au Sénat, à aller régulièrement se faire dépister.