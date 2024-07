Traçage du bois : le Gabon se dote d’une salle d’hébergement de données

Soucieux d’auditer les données forestières collectées par les entreprises et d’avoir une meilleure connaissance de l’exploitation de ses forêts, le Gabon vient de se doter d’une salle d’hébergement des données issues de la collecte des saisies de production du secteur privé.

Mise en place dans le cadre du projet d’appui à la filière forêt-bois (PAFFB) et soutenu par l’Agence française de développement (AFD), la " Phase d’extension du projet Gabon Tracks " est une réponse à l’absence de traçage du bois dans nos forêts.

Ce bâtiment, qui est doté d’outils techniques et numériques, est logé au sein du ministère des Eaux et Forêts.

" Cette salle d’hébergement de données augure ainsi d'un nouveau départ dans le suivi des productions du secteur forêt-bois par l’administration centrale ", a expliqué Pamela Marylène Syngatady Nyama, la secrétaire générale du ministère des Eaux et Forêts.

Selon le chef de projet, " ce choix de conception a pour objectif de réduire la charge de travail au niveau de l'administration et de renvoyer au secteur privé la responsabilité d'alimenter la base de données. Ce qui permettrait un suivi simplifié de l'activité. De plus, avec le système national de traçabilité du bois Gabon (SNTBG) en cours d'implémentation, toutes ces entreprises du projet, une fois connectées via la passerelle, se verront intégrer pour une meilleure traçabilité forestière ".

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon