SNI : une nouvelle vision

La Société nationale immobilière (SNI) a organisé, du 13 au 20 octobre courant, un séminaire d’entreprise à l'endroit de ses salariés sur le thème : "Optimisation des ressources humaines".

Hermann Kamonomono, le directeur général de la SNI, qui souhaite impulser une nouvelle vision dans cette entreprise, a expliqué le but principal de ce stage : "Réfléchir ensemble aux voies et moyens pour une amélioration du fonctionnement de la structure et une amélioration du rendement de chaque employé. Cela consistera à avoir un regard sur les carrières, les traitements, les avantages et leur perception de leur avenir au sein de la société."

Durant six jours, il a donc été question de débattre des mécanismes d’optimisation au sein de la SNI. Aussi les participants ont-ils reçu des enseignements sur les volets formation, perfectionnement, avancement, rémunération et promotion. Mais aussi sur la représentation syndicale, les avantages sociaux, la gestion prévisionnelle et opérationnelle, la révision de la convention d’entreprise et le règlement intérieur.

Pour Olivia Nguele, responsable des ressources humaines, cette initiative est bénéfique pour la motivation des salariés et le renforcement de l’esprit d’équipe : "Nous avons une convention d’entreprise qui est très ancienne, et par rapport à cela la direction générale a estimé qu’il fallait discuter avec son personnel, passer en revue tous les points qui peuvent faire l’objet d’une révision. Cette réunion d’ensemble devra permettre à tous les employés de s’exprimer et de donner leurs avis sur la SNI de demain."



Styve Claudel ONDO MINKO



