: Gabon Covid 79 nouvelles contaminations

DEPUIS le mois d'octobre, le Gabon fait face à une augmentation du nombre de cas de contamination au Covid-19. La dernière communication du Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon livrée, mercredi soir, confirme cette tendance haussière qui inquiète non seulement les autorités sanitaires mais également la population.

Au regard de ce pourcentage élevé de contamination importée et à l'heure où de nouveaux variants du virus plus infectieux sont apparus en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud et au Brésil, touchant de nombreux pays tels que la France, le Japon, l'on se demande si un renforcement de nos mécanismes de surveillance du Covid-19 au niveau de nos frontières aériennes et maritimes a été suffisamment fait par nos autorités ?