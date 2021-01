Football : Un gabonais signe aux Girondins de Bordeaux 

Sollicité pour intégrer le centre de formation du Stade Rennais, le latéral gauche gabonais de 18 ans a posé ses valises aux Girondins de Bordeaux pour un contrat stagiaire pro. L'information nous a été confirmée par le référent de la Fédération gabonaise de football, zone Europe, Fabrice Do Marcolino.

Évoluant au poste de latéral gauche, notre jeune compatriote, qui a été découvert par Patrice Neveu et Fabrice Do Marcolino, le 20 septembre 2020 à Concarneau, lors de la rencontre de championnat de France des moins de 19 ans, entre Concarneau et Mérignac, " est un garçon plein d'avenir", assure le sélectionneur national des Panthères du Gabon.