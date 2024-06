Aumônerie paramilitaire : USCIA Gabon au service des plus vulnérables

Ils portent des casquettes et des bérets sur leurs uniformes d'officiers, de commandants et de colonels, parmi d'autres grades militaires. Ils adoptent également le salut, la rigueur et la discipline de ces fonctions. Eux, ce sont les membres de la deuxième promotion d'aumôniers de l'antenne Gabon de l'Association Internationale des Aumôniers Américains (USCIA). Cette association regroupe des membres de diverses confessions chrétiennes – catholiques, protestants, évangéliques et églises éveillées – unis par leur foi en Jésus-Christ et leur engagement au service de l'humanité.

USCIA Gabon se consacre à la formation d'aumôniers, qui agissent comme médiateurs de paix et apportent un soutien moral et matériel aux populations vulnérables. Ce dimanche après-midi, près d'une centaine d'entre eux se sont réunis à l'église de l'Alliance Chrétienne et Missionnaire d'Avea II pour recevoir leurs certificats de graduation. Ils ont été formés en droits de l'homme, en lutte contre les violences et la consommation de drogues, et interviendront dans des centres sociaux pour apporter un soutien matériel et moral aux veuves, orphelins et personnes âgées.

La cérémonie de graduation marquait la fin de la deuxième session de formation des aumôniers. Honoré Diboh, président national, a salué cette promotion, précisant qu'elle est la plus grande graduation que notre aumônerie ait connue pour la cause de la paix. "Je vous encourage à rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ et à être des exemples de sérénité," a-t-il déclaré. Il est à noter que l'association internationale des aumôniers des États-Unis, dont le siège est à Houston, Texas, est présente dans plusieurs régions du monde, y compris en Europe, en Amérique latine et en Afrique. Les prochaines actions de l'USCIA Gabon incluront des initiatives sociales et sportives visant à promouvoir des valeurs telles que l'intégrité et la loyauté parmi les jeunes.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon