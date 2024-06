Port-Gentil : atelier d'élaboration du plan opérationnel du département sanitaire de Bendjè

La mairie du 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil abrite depuis hier, et ce jusqu'à ce vendredi 14 juin, un atelier d'élaboration du plan opérationnel du département sanitaire de Bendjè/ Port-Gentil.

Plusieurs experts de la santé prennent part à ces assises présidées par la préfète de Bendjè, Marie-Eugénie Caroline Kamara, aux yeux de qui “la santé constitue une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités du pays, en ce qu'elle représente un pan important et un facteur déterminant du développement économique et social”.

Ajoutant qu'il est essentiel d'élaborer un plan opérationnel adapté au contexte du département de Bendjè avec ses particularités géographiques et démographiques, qui permettra de définir des stratégies et des actions concrètes.

L'autorité départementale a remercié l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui, sur le plan financier, accompagne le Gabon dans le renforcement de la performance des départements sanitaires et accélération des progrès vers la couverture sanitaire universelle dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD).

Point focal du ministère de la Santé, Raïssa Andami Ndo a décliné les objectifs spécifiques de l'atelier, qui consistent, entre autres, à renforcer la gouvernance du système de santé au niveau local et l'accès aux soins de santé de qualité offerts par les services de santé de base ; à améliorer l'utilisation des services de santé essentiels, notamment de vaccination et de soins maternels et infantiles.

Y compris par le renforcement de la mobilisation sociale et l'engagement communautaire, afin de promouvoir les soins de santé primaires…

René AKONE DZOPE

Port-Gentil/Gabon