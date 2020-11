Arts et spectacles  : le CAASC effectue sa sortie officielle

Le Collectif des acteurs des arts et spectacles du Gabon (CAASC) a effectué sa sortie officielle vendredi dernier à Nzeng-Ayong, dans le 6e arrondissement de Libreville.

Constitué d’artistes et acteurs culturels gabonais de renom, ce collectif souhaite donner une autre dimension à la culture gabonaise. Et ce, en travaillant tous ensemble au sein d’une plateforme, pour non seulement mieux revendiquer leurs droits, mais aussi mieux se structurer dans le but de faire respecter ce qu'ils ont choisi et aimé de faire.

Le coordonnateur du CAASC, Melchy Obiang, l’a d’ailleurs rappelé : "Le CAASC a pour ambition d’être une dynamique de valorisation de notre statut, de notre métier et de notre aspiration. Mais aussi et surtout une force de propositions concrètes pour accompagner notre tutelle dans la mise en place d’une véritable politique culturelle au Gabon."

À cet effet, le coordonnateur du CAASC n’a pas manqué, au nom du collectif, d’exprimer sa gratitude au ministre de la Culture, Michel Menga, qui lors de l’audience du 10 septembre dernier, en recevant le collectif, a consenti à la requête de ces derniers sur la mise en place d’une commission de travail chargée de revisiter le texte sur le statut de l’artiste en République gabonaise.

Dans ses missions, le CAASC entend également, entre autres, établir une collaboration permanente avec les différents organes chargés de promouvoir, protéger et accompagner les artistes et les acteurs culturels.



Sveltana NTSAME NDONG



