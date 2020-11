CRJL : en bon Samaritain dans le 6e arrondissement

Dans le souci de soulager les familles les plus démunies en cette période de rentrée scolaire, le Centre de réflexion des jeunes leaders (CRJL) vient de procéder à la distribution de kits scolaires dans le 6e arrondissement de Libreville.

Ce sont près de 60 enfants sélectionnés selon l'état des besoins des familles qui ont reçu, au siège de ladite association, des cartables et fournitures scolaires des mains du président du CRJL, Quentin De-Mongaryas. "En cette période d'épidémie de Covid-19 et de rentrée scolaire particulière, il était important pour nous, en tant qu'association qui soutient la politique de l'égalité des chances du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de venir en aide à ces familles qui passent des moments difficiles, encore plus accentués par la crise sanitaire que traverse notre pays", a déclaré le président du CRJL.

Cet élan de générosité apprécié par les bénéficiaires se poursuivra dans le 5e arrondissement dans les tout prochains jours.



CM



