Taekwondo : Lancement de la 11e édition du Challenge Me Park

Le Prytanée de Libreville a servi de cadre samedi 14 décembre 2019 au lancement des premières épreuves de poomsae de la 11e édition du Challenge du grand Me Park.

Toutes les conditions étaient réunies pour que les onze équipes engagées à la 11e édition du Challenge Me Park, qui vise à fournir une plateforme d’expression pratique aux athlètes, présentent au public un spectacle de qualité. Et au finish, six équipes (Lambaréné, Prytanée militaire A, Yong TKD Setrag, Panthère Sibang, Hanseong Académie et Prytanée militaire B) se sont qualifiées pour le second tour des épreuves de poomsae, prévu les 21 et 22 décembre prochains. À la grande satisfaction de Me Fulbert Ollomo Edzang, 6e dan, arbitre international poomsae.

"Je suis satisfait de la prestation de toutes les équipes, même si nous avons enregistré certaines erreurs de poomsae. Mais qu’à cela ne tienne, toutes les équipes ont montré un intérêt pour les épreuves de poomsae que nous sommes en train de promouvoir depuis trois ans. Pour la suite, samedi 21 décembre prochain, nous aurons les éliminatoires de la compétition combat et dimanche 22 la finale de la compétition poomsae, qui a débuté samedi dernier", a-t-il expliqué.

Avant de rappeler que : "Nous avons terminé avec les compétitions de poomsae. Mais dès vendredi 20 décembre à partir de 14 heures, la pesée de la compétition combat aura lieu ici au Prytanée. La présence de toutes les équipes et des athlètes est de rigueur. Ceux qui ne seront pas là ne pourront pas effectuer la pesée le lendemain", a conclu Me Fulbert Ollomo Edzang.



Prosper Sax NZE BEKALE



