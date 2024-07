Ndjolé : mort suspecte dans un chantier forestier

La famille de Christopher Nkoma Nkoma " Tito ", Gabonais de 35 ans, disparu dans un chantier forestier à Ndjolé , est sous le choc. Après la découverte dimanche dernier à Lambaréné de son corps flottant sur les eaux de l'Ogooué.

De fait, le mécanicien, qui travaillait sur le site de la Compagnie forestière des abeilles (CFA), une société forestière chinoise opérant dans le département de l'Abanga-Bigné, est mort dans des conditions suspectes.

Mais, selon plusieurs témoignages, les responsablesde cette entreprise occulteraient la vérité relativement à cette disparition. L'un d'entre eux et un gardien ont d'ailleurs été placés en garde à vue pour des nécessités d’enquête à la brigade de gendarmerie de Ndjolé.

En effet, Tito qui exerçait sur le chantier de la CFA depuis un bon moment a été sollicité un matin par un de ses supérieurs pour réparer un camion sur un autre site, rapporte une source proche du disparu, jointe au téléphone.

" Une fois sa tâche terminée, il est de nouveau sollicité pour intervenir sur un groupe électrogène au débarcadère. Il a travaillé jusqu'à la tombée de la nuit sans manger. À la fin, il a demandé au responsable chinois de lui trouver de l'argent pour aller manger, y compris une lampe torche pour rallier l'autre côté de la rive. Ce que celui-ci refuse et commence à menacer le mécanicien. C'est alors que Tito monte sur la barge et tente d'arracher au gardien la lampe torche. Et ce n'est qu'après que nous apprenons de nos responsables que Tito était recherché ", explique l'un des employés.

Le lendemain, toujours selon ce dernier, alors que les collègues du disparu se sont mobilisés pour les recherches, le responsable chinois les aurait menacés de licenciement. Considérant qu'ils perturbaient son travail.

" En plus de cela, ni lui, ni le gardien, personne ne voulait nous dire ce qu'il s'est passé la veille ", souligne-t-il.

Quelques jours après, le corps du disparu a été retrouvé à Lambaréné dans un état de décomposition très avancé.

Avec des traces d'étranglement manifestes sur le cou.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon