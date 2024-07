Foncier : le CTRI annonce la livraison d’un site viabilisé à Igoumié

C’est un premier pas en avant dans la politique visant à améliorer l’accès au logement des populations gabonaises.

En effet, dans son communiqué n°0063, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) vient d’annoncer la livraison du projet d’aménagement foncier de la zone d’Igoumié dans le sud de Libreville.

Il s’agit pour les autorités de la Transition, dans le cadre de ce partenariat public-privé, de répondre efficacement à la crise du logement.

« Ce site d’une superficie de 25 hectares constructibles comprend 500 parcelles de 500 m2 immédiatement disponibles et commercialisées à deux millions cinq cent mille F CFA, tout compris. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà avec l’étude notariale de Me Suzanne Ogoula Nkondawiri sise à l’immeuble Hollando au bord de mer », précise le communiqué du CTRI.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon