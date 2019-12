Judo : Me Ndjimbi a officié la finale des – 70 kg de l'Open de Qingdao

À quelques heures du terme de cette compétition, la moisson engrangée par notre compatriote est satisfaisante. En effet, après avoir officié 9 combats depuis le début du tournoi, Me Jean-Claude Ndjimbi a également arbitré la finale pour l'obtention de la médaille de bronze entre le Russe Robert Mhshvidobadze et le Kasakh Yeldos Smetov, dans la catégorie des moins de 60 kg.

Puis, cerise sur le gâteau, la finale pour la médaille d'or, dans la catégorie des moins de 70 kg, a été brillamment arbitrée par notre compatriote. À son grand plaisir : " C'est un grand honneur pour moi d'avoir été sélectionné par la commission d'arbitrage de la Fédération internationale de judo pour arbitrer au World judo masters Qingdao 2019, qui a lieu du 12 au 14 décembre en Chine. Cet Open représente la plus prestigieuse compétition de judo au monde, parce qu’exclusivement réservé aux 32 meilleurs athlètes de chaque catégorie" , a expliqué Me Ndjimbi.

En course pour les JO de Tokyo, Me Ndjimbi se rapproche encore un peu plus de la capitale japonaise.