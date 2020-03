Report des JO : "Je dois m'adapter à la nouvelle donne"

L'ancien médaillé d'argent des Jeux olympiques de Londres 2012, et ex-champion du monde (2013) de taekwondo à Puebla au Mexique, Anthony Obame, s'est prononcé, dans nos colonnes, au lendemain de l’annonce du report des JO-2020, en raison de la pandémie du coronavirus.

Ainsi, malgré la décision prise par le gouvernement japonais et le Comité international olympique (CIO) de reporter les jeux, Anthony Obame Assume déclare, confiant : "Je dois m'y adapter." Et poursuit : "Ce changement me dépasse totalement. Par conséquent, je dois fondamentalement m'adapter à la nouvelle donne décidée par le CIO et le gouvernement du Japon. Plus de temps ou moins de temps pour la préparation, le plus important c’est d’être habile le moment venu et fort sur le plan mental. Pour cela, je reste confiant, et je pense que c’est valable pour tout athlète. Mon travail, en tant que sportif, consiste à m’entraîner et combattre, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour mon pays et pour mon continent. Mais à l’heure actuelle, le véritable combat que nous devons mener c'est contre le coronavirus", indique le vice-champion olympique 2012.